Scomparso da casa e trovato morto sotto il ponte Corleone, ipotesi caduta accidentale

Quando sono arrivati era sotto il ponte Corleone, in una rientranza del terreno simile a una grotta, ma per lui non c’era più nulla da fare. Un uomo di 59 anni, Vincenzo Salerno, è stato trovato morto questa mattina dai suoi familiari che avevano segnalato la sua scomparsa e lo cercavano ormai da diverse ore. Qualcuno dei suoi cari infatti, non avendo più notizie, si sarebbe spinto vicino al fiume Oreto, nella zona di via San Raffaele Arcangelo, rinvenendo il cadavere.

Dopo l’allarme lanciato dai familiari sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare il cadavere ma solo dopo il sopralluogo eseguito dal medico legale. Salerno aveva entrambe le gambe fratturate: le lesioni, secondo gli investigatori, sarebbero compatibili con una caduta dal ponte Oreto dove sono attualmente in corso i lavori. Al termine degli accertamenti i militari dell’Arma cercheranno di chiarire se, come sembra sulla scorta dei primi elementi, si sia trattato di un tragico incidente.