L'ippica piange Vincenzo Pampillonia, morto il gentleman con 171 vittorie in carriera

E' morto ieri, il giorno prima di compiere 75 anni, Vincenzo Pampillonia, personaggio notissimo negli ambienti dell'ippodromo. Proprietario, gentleman fino al 2016, con 171 vittorie in carriera, Pampillonia è stato un pezzo di storia dell'impianto della Favorita.

In tanti lo ricordano su Facebook. Tra questi Giuseppe Mangano, responsabile tecnico della Sipet, società che gestisce l'ippodromo di viale del Fante. "Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di Vincenzo Pampillonia, che insieme ai suoi familiari ha sempre portato e manifestato l'amore per l'ippica. Ai fratelli Salvatore e Antonello e a tutti i familiari le più sentite condoglianze dagli addetti ai lavori e di tutti gli appassionati. Vogliamo ricordare Vincenzo in questa foto d'epoca del 4 maggio 2013 vittorioso alla guida di Mirus Caf", scrive Mangano, postando anche l'immagine di Pampillonia in gara.

"Lo ricordiamo in sulky a diversi soggetti. Sono stati tantissimi quelli passati sotto i suoi colori, ma vogliamo ricordarne alcuni, tra i migliori: Emesca Bi, Giurlino, De Gama, Guyton, Mariola Cn, Ulmacee, Rio del Ronco, Itaparica, Dondo Rum, Pallister", si legge nel profilo Facebook di Sicilia Corse News.