E' morto Vincenzo Agostino, una vita dedicata alla ricerca della verità sul figlio poliziotto ucciso dalla mafia

La sua barba era diventata il simbolo della sua lotta alla mafia ma sopratuttto della sua costante sete di verità. E’ morto all’età di 87 anni Vincenzo Agostino, padre dell’agente di polizia Nino, ucciso da Cosa nostra insieme alla moglie Ida Castelluccio incinta di qualche mese nell’agosto del 1989. A ottobre scorso, dopo la conferma in appello dell’ergastolo per il boss Nino Madonia, Agostino aveva trovato una prima risposta sull’omicidio del figlio poliziotto. Una magra consolazione, dopo anni di dolore, che purtroppo non ha potuto condividere con la sua amata moglie Augusta Schiera, venuta a mancare nel 2019.

Dopo la notizia della condanna di Madonia, che ha negato di essere l'assassino del poliziotto, Vincenzo Agostino si era detto "soddisfatto perché hanno condannato il macellaio di mio figlio e di mia nuora. Soddisfatto anche per mia moglie, desideravo tanto che ci fosse anche lei accanto a me. Ora toglierò la scritta sulla sua lapide, 'morta in attesa di verità e giustizia'. Finalmente - aveva detto - si è fatta luce. Non soltanto per me e per la mia famiglia". Agostino, che aveva assistito a tutte le udienze del processo in abbreviato a Madonia sia a quelle a carico di Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, aveva aggiunto: "Si sta avvicinando il giorno in cui potrei tagliare la barba". L'ultima volta lo aveva fatto il 5 agosto '89, il giorno del delitto.

"A nome mio e dell'Amministrazione comunale - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Agostino. Il suo impegno civile, finalizzato alla ricerca della verità sulla morte del figlio Nino Agostino, l’agente di polizia ucciso, insieme alla moglie Ida Castelluccio, dalla mafia, deve continuare a rappresentare uno sprone per le istituzioni e la magistratura per arrivare a una verità completa su questo omicidio".