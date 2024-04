Oggi la camera ardente, domani i funerali in Cattedrale: l'ultimo saluto a Vincenzo Agostino

Sarà allestita stamattina (lunedì 22 aprile) alle 12 alla caserma Lungaro la camera ardente per Vincenzo Agostino, padre dell'agente Nino, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie incinta, Ida Castellucci, il 5 agosto del 1989, che si è spento ieri ad 87 anni senza aver saputo la verità che ha cercato per 35 anni sulla fine di suo figlio e di sua nuora.

I funerali dell'uomo, simbolo della lotta alla mafia, si terranno invece domani (martedì 23 aprile) alla Cattedrale. A darne notizia è la figlia di Vincenzo Agostino, Flora, che con un post su Facebook ha voluto ringraziare anche tutte le persone che in questo momento si stanno stringendo attorno alla sua famiglia. E ha voluto sottolineare: "Vi chiediamo di non portare fiori ma di devolverli a qualche associazione".

"Ciao papà, voglio ricordati con queste foto dove sei con il sorriso. Sei stato un padre e un nonno unico, non soltanto per noi figli e nipoti ma per tutta Italia. Oggi hai fatto parlare tantissimo di te , per la meravigliosa persona che eri. Sono stati tanti i messaggi che mi hanno inviato e chiedo scusa a tutti ma per il momento non riesco a leggervi", ha scritto Flora Agostino.