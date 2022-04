Giallo in via Pietro Nenni, trovato un uomo morto in strada

Aveva una corda attorno al collo e una delle due estremità era legata a una ringhiera. Giallo in via Pietro Nenni dove questa mattina è stato trovato il cadavere di un uomo nel tratto di strada - ormai chiuso al traffico - all'altezza di via Enzo Biagi. A segnalarlo al 112 sono state alcune guardie giurate che stavano iniziando il loro servizio in una delle attività commerciali di via Ugo La Malfa. Sull'episodio indaga la squadra mobile.

L'uomo non aveva documenti addosso ma dai primi accertamenti sembrerebbe di origini asiatiche, forse del Bangladesh. Sul posto sono intervenuti il medico legale, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno transennato l'area per eseguire i rilievi e cercare di chiarire le cause del decesso. Dalle prime informazioni pare che non presentasse ferite né segni di violenza. Per il momento non si esclude alcuna pista, neanche quella del suicidio.

Non lontano da lì, l'estate scorsa, è stato rinvenuto un cadavere in un maneggio. Si trattava di uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, trovato dagli impiegati della struttura equestre che sostenevano di non averlo mai visto prima. La polizia avviò le indagini per chiarire le cause del decesso ma dopo vari accertamenti non emerse nulla che potesse spingere gli investigatori verso l'ipotesi di un omicidio.