Via Oreto, si sente male e si accascia in strada: morto un uomo

Una morte improvvisa, in mezzo alla strada. Tragedia in via Oreto, a due passi dalla stazione centrale, nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 19 il cuore di un uomo, ancora in via di identificazione, per cause da accertare ha smesso di battere. L'uomo stava passeggiando da solo quando, secondo il racconto dei presenti, si è accasciato ed è morto. Chi era sul posto ha immediatamente allertato il 118. Inutili i soccorsi: per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. In via Oreto sono arrivati anche i poliziotti con una pattuglia.

