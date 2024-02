Tragedia vicino alla stazione: inciampa mentre esce da casa, batte la testa e muore

E' caduto, forse dopo aver perso l'equilibrio, e ha battuto con violenza la testa. Un uomo di 94 anni è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente avvenuto mentre usciva da casa in via Garibaldi, quasi all'angolo con via Lincoln. A lanciare l'allarme alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena e prestato i primi soccorsi all'anziano inciampato davanti al portone condominiale. Dopo le telefonate arrivate al 112 sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, ma per il 94enne non c'è stato nulla da fare. I militari dell'Arma hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica di quello che sembrerebbe un tragico incidente domestico. Sul posto anche il medico legale.