Tragedia in via Ruggero Settimo, uomo precipita dalla finestra di un ufficio e muore

Tragedia in via Ruggero Settimo. Stamattina intorno alle 7 un uomo è precipitato dal secondo piano di un ufficio all'incrocio con via Mariano Stabile ed è morto nell'impatto sul marciapiede. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Ma secondo le prime informazioni si tratta di un operaio della ditta di manutenzione della Unicredit. L'uomo infatti - secondo quanto raccontano alcuni testimoni - pare che indossasse una tuta blu.

Sul posto ci sono diverse volanti della polizia. Gli agenti della scientifica stanno effettuando i rilievi. Le ipotesi sono quelle di un incidente o di un suicidio. (Articolo in aggiornamento)