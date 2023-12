Morto Totò Tesauro, il re del pane e panelle di Villabate: era rimasto ustionato dalla fiammata della caldaia

Ha lottato appena 72 ore contro tutte le conseguenze dell'incendio e le gravi ustioni, ma alla fine non ce l'ha fatta. E' morto in ospedale Salvatore Tesauro, 55 anni, vittima di un rogo divampato due notti fa all'interno della sua abitazione a Portella di Mare mentre, secondo una prima ricostruzione, stava cambiando la bombola del gas che alimentava la caldaia.

L'uomo è stato investito da una potente fiammata ed è stato portato in auto dalla sorella al Buccheri La Ferla. Poi il trasferimento nel Centro grandi ustioni del Civico e il ricovero nel reparto di Seconda rianimazione. L'incendio è divampato nell'appartamento che si trova al piano terra di un palazzo che si trova in via Eleuterio, nella frazione di Misilmeri.

Totò, così com'era conosciuto da tutti, gestiva una panineria ambulante tra Palermo e Villabate, precisamente in via Messina Montagne. Nei giorni scorsi anche il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, aveva pubblicato un post su Facebook: "Forza Totò, tutta Villabate prega per te". Ora, però, il cordoglio: "Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico".