Villabate dà l'addio a Totò Tesauro: "Non dimenticheremo mai il tuo sorriso"

Era gremita la Chiesa Madre di Villabate per l'ultimo saluto a Totò Tesauro, titolare della panineria ambulante di via Messina Montagne, morto dopo le ustioni provocate da una fiammata della caldaia di casa, a Portella di Mare.

Il funerale si è tenuto alla presenza del sindaco di Villabate Gaetano Di Chiara (che nei giorni scorsi aveva proclamato il lutto cittadino) e di quello di Misilmeri Rosario Rizzolo. Così padre Fabrizio Moscato ha ricordato Tesauro: "La nostra chiesa grande oggi è molto piccola per accogliere tutti coloro che hanno condiviso un dramma che è di tutti. Quella di Totò è una morte piena di perché che leggiamo alla luce della sua grande fede come una missione per gli altri coniugata alla carità verso i bisognosi".

Tesauro, 55 anni, è morto all'ospedale Civico 72 ore dopo l'incendio divampato negli scantinati del palazzo dove abitava, in via Eleuterio, nella frazione di Misilmeri. Aveva ustioni sull’ottanta per cento del corpo. In una nota di cordoglio il sindaco Di Chiara afferma: "Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico".

In pochissimi minuti si sono susseguiti numerosi post su Facebook per ricordare Totò: "Caro Totò - si legge in uno dei messaggi di cordoglio - ti ricorderò sempre con il tuo sorriso e il tuo senso di umorismo che non aveva eguali, anche quando c’era tristezza tu riuscivi sempre a strappare un sorriso anche a chi non ne aveva voglia, tu eri uno che trasmetteva sempre positività".