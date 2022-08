E’ morto "Totò Rambo", storico esponente della Curva Nord del Palermo

La sua curva, o meglio la sua casa, gli è stata vicina fino all'ultimo con lo striscione "Rambo non mollare!". Ma l'incoraggiamento dagli spalti, durante la partita di ieri sera tra Palermo e Ascoli, non è bastato. Salvatore Nocilla, conosciuto come "Totò Rambo", storico esponente della Curva Nord del Barbera, è morto all'ospedale Civico, a causa di una malattia. Aveva 57 anni.

"Buona trasferta CAPO!", scrive la Curva Nord 12 Palermo in un messaggio su Facebook in cui comunica il decesso di Nocilla. A seguire una pioggia di messaggi che arrivano non solo dai fan rosanero, ma anche dalle tifoserie organizzate di diverse squadre d'Italia. "Da Catania, Rip", scrive Catania46.

Chi era "Totò Rambo"

Nella foto postata su Facebook dalla Curva Nord, Nocilla è ritratto con un megafono ed una maglia dei Warriors, gruppo che ha fatto la storia della tifoseria rosanero. "Totò, negli anni 90 eri per me la voce sincera del tifo palermitano, hai dato cuore ed anima sempre per i nostri colori, e ti ricorderò sempre lì insieme a tutta la curva, a lasciarci ogni volta cuore anima e voce! Riposa in pace guerriero!", lo ricorda Ercole Ardizzone