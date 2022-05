E' morto Toti Russo, militante della destra palermitana: "Addio camerata dal cuore d'oro"

Si svolgeranno domani mattina alle 10 i funerali di Toti Russo, imprenditore di 69 anni assai noto in città morto nelle scorse ore, con un passato da militante nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale. Russo, che lascia la moglie e un figlio, è stato stroncato da un infarto, lascia la moglie e un figlio. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori, nel cuore dell'Uditore.

In tanti hanno ricordato Toti Russo sui social con un'ondata di post di cordoglio. Così Carolina Varchi: "Russo era uno degli anelli di congiunzione tra il passato e il presente della destra palermitana. Fu segretario della Giovane Italia ma io lo conobbi ovviamente molti anni dopo in quel meraviglioso luogo senza tempo che era la segreteria di Guido Virzì. L’avevo incontrato, come ogni anno, in via D’Amelio lo scorso 19 luglio e davvero fatico a credere che tra qualche mese ci torneremo senza di lui".

"Sono veramente affranto per la scomparsa di Toti Russo, che rappresenta un perdita tristissima per la comunità della destra palermitana che ha vissuto l’esperienza della Giovane Italia e del Fronte della Gioventù”, commenta invece l’esponente di Fratelli d’talia Raoul Russo. “Lui uno dei dirigenti decisamente più “grandi” che incontrai nei primi anni della mia militanza politica. Quanti ricordi, allegri e tristi, di esperienze politiche e di amicizia vera costruita in tanti anni. Quante risate e quante lacrime in comune. Ogni volta che ci sentivamo o ci vedevamo immancabile il suo saluto “ciao omonimo”, ironizzando sul nostro comune cognome. A Toti mi ha legato la fratellanza della militanza e della fede nelle nostre idee e soprattutto l’appartenenza in quella bellissima comunità umana della destra sociale".

"Se ne va un amico, un fratello maggiore, un camerata dal cuore d'oro - dice Francesco Vozza, attivista di destra, ex Lega -. Se ne va uno dei migliori. Un saluto a te, Toti Russo. Che la Terra ti sia lieve".