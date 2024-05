Lutto nel mondo del tifo palermitano: San Lorenzo in lacrime per la morte di "Torakiki"

Grave lutto nel mondo del tifo palermitano. E' morto nelle scorse ore Danilo Cusimano, conosciuto da tutti nell'ambiente e nella sua San Lorenzo, come "Torakiki" Palermo, una delle anime della "Curva Nord 12". Aveva 40 anni. "Da noi non potrai mai andare via - si legge in un messaggio postato dal gruppo di tifosi su Facebook - Continuerai a vivere nelle parole, nei ricordi, nei cori. Sarai qui in ogni partita. Ciao Tora".

Un messaggio che in poche ore è stato condiviso da centinaia di persone. Vicinanza è stata espressa anche da ultras di altri gruppi organizzati. La notizia ha scosso il mondo del tifo rosanero a poche ore da Venezia-Palermo, semifinale di ritorno dei playoff. Cusimano lavorava nel settore della ristorazione, sia in cucina che come cameriere. "San Lorenzo piange un suo figlio", scrive un amico. "Chi vive da ultras non muore mai". C'è chi piange e ricorda il sorriso di "Torakiri". "Un sorriso che, a quanto pare nascondeva molta tristeza - dice un'amica -. Guardaci da lassù, anche oggi tifa il Palermo come facevi sempre. Sii una stella luminosa del cielo. Ciao Dani".