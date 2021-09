Colto da infarto mentre è in libreria, morto l'editore Toni Saetta 

E' stato stroncato con ogni probabilità da un infarto mentre si trovava, insieme con il figlio, nella libreria Mondadori di via Stabile. E' morto così, oggi pomeriggio, Toni Saetta, editore molto conosciuto nell'ambiente. Aveva 62 anni ed era a capo della casa editrice Quanat.

Palermitano, ma residente a Scopello, Saetta - diventato papà appena sei mesi fa per la seconda volta - oggi pomeriggio aveva appena consegnato dei libri che sarebbero serviti per una presentazione prevista per questa sera. L'editore è stato colto da un infarto e si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.