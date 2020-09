E' morto lo storico dell'arte Philippe Daverio: nel 2010 fu consulente del Comune per il Festino

E' morto lo storico e critico dell'arte Philippe Daverio. Aveva 71 anni. A dare la notizia è la regista Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti di Milano. Docente e saggista, iniziò la carriera come mercante d'arte: quattro le gallerie d'arte moderna da lui inaugurate, di cui due a New York.

Nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, Daverio è stato designato nel 2010 dal sindaco Diego Cammarata come consulente per il Festino di Santa Rosalia. Ultimamente è stato al centro di una polemica dopo la trasmissione il Borgo dei Borghi. Daverio proferì alcune frasi contro i siciliani e si schierò contro la scelta di assegnare il premio finale a Palazzolo Acreide, arrivato in finale con Bobbio, borgo di cui lo stesso Daverio è poi risultato cittadino onorario.

Dal 1993 al 1997 è stato assessore del Comune di Milano nella Giunta Formentini, con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all'Educazione e Relazioni Internazionali. Opinionista per "Panorama", "Liberal", "Vogue", "Gente", consulente per la casa editrice Skira, Daverio si è sempre definito uno storico dell'arte. In questa veste, con il suo famoso papillon, lo ha scoperto il pubblico televisivo di Rai3: nel 1999 in qualità di inviato speciale della trasmissione "Art'è", nel 2000 come conduttore di "Art.tù", poi dal 2002 al 2012 autore e conduttore di "Passepartout", programma d'arte e cultura che ha avuto grande successo e notevole riconoscimento di critica e di pubblico.

Dal 2006 era professore ordinario di sociologia dei processi artistici alla facoltà di Architettura (dipartimento Design) dell'Università di Palermo. Nel 2008 era stato nominato direttore della rivista d'arte "Art e Dossier" della casa editrice Giunti. Nel 2010 è stato anche autore e conduttore di "Emporio Daverio" su Rai5, una proposta di invito al viaggio attraverso le città del Belpaese, un'introduzione al museo diffuso ed uno stimolo a risvegliare le coscienze sulla necessità di un vasto piano di salvaguardia.