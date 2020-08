Kalsa in lutto, morto Stefano Sardina: era uno degli ultimi ebanisti di Palermo

Non era solo un "semplice" falegname. Stefano Sardina era un'artista. Un'artista del legno, capace di disegnare, creare e inventare rigorosamente a mano libera. Se n'è andato a 85 anni lasciando un vuoto in chi lo conosceva. Era uno degli ultimi ebanisti a Palermo, probabilmente uno dei pochi rimasti in Italia. Sardina - uno dei simboli della Kalsa - è morto nelle scorse ore, stroncato da una malattia. Di lui rimangono la passione e l’amore per un lavoro di straordinaria bellezza. Con lui se ne va un pezzo della Palermo che non c'è più.

"Era la storia della Kalsa", dice chi lo conosceva bene. "Un grande uomo, un fantastico papà - aggiunge commossa a PalermoToday, Carmela Sardina, la figlia -. Nel quartiere lo conoscevano tutti. Non era il tipo che amava i riflettori, ma la sua bottega in pieno centro era diventata un punto di riferimento, anche se poi aveva trasferito la sua attività in piazza Scaffa".

Gli ebanisti sono coloro che compongono decorazioni, mosaici e disegni veri, utilizzando solo ed esclusivamente il legno. "Lui realizzava anche vasi e posaceneri, sempre a mano libera", sottolinea la figlia. Ed il legno è stato uno degli amori di Sardina che ha iniziato la sua attività nei lontani anni Quaranta. In piazza Kalsa avviò la sua bottega insieme ai fratelli. Insegnò l’arte del mestiere anche al figlio Carlo che ha seguito così le stesse orme del padre, .

"A Palermo - dice Carmela Sardina - in tanti lo conoscevano, aveva una fascia di clienti che comprendeva anche professionisti, come ad esempio diversi medici. Si dilettava pure nel restauro, anche di mobili antichi. La sua attività è durata ininterrottamente per quasi 70 anni. Praticamente fino alla sua fine dei suoi giorni".

I funerali si svolgeranno domani mattina in piazza Kalsa alle 11, nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Stefano Sardina lascia quattro figli - Mimma, Piero e appunto Carlo e Carmela - e tanti nipoti.