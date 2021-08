Tragedia ad Altavilla Milicia, uomo si sente male in spiaggia e muore

A perdere la vita un 71enne che stava trascorrendo qualche ora al mare con la moglie e il figlio. Nonostante le manovre di primo soccorso per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita alla famiglia

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di relax è finita invece in tragedia. Un uomo di 71 anni, M.O., è morto oggi pomeriggio sulla spiaggia di Altavilla Milicia nonostante le manovre tentate per 40 minuti dal personale del lido e dai sanitari del 118 intervenuti con il defibrillatore.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava sulla spiaggia in compagnia del figlio e della moglie quando improvvisamente si sarebbe sentito male. I gestori del lido hanno avvisato il 118 che ha raggiunto la struttura ma nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.

Pare che il 71enne soffrisse di cuore e assumesse delle pillole indicate proprio per problemi cardiologici. Sono in corso degli accertamenti da parte dei militari della guardia costiera di Porticello e dei carabineri di Bagheria. La salma, su disposizione della Procura, è stata restituita alla famiglia.