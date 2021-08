Tragedia a Isola, si sente male mentre fa il bagno con il figlio: morto sessantunenne

A perdere la vita Giuseppe Macrì. Alcuni bagnanti li hanno visti in difficoltà e li hanno soccorsi con il supporto dei bagnini del vicino lido. Una volta riportati sulla battigia sono state tentate le manovre per rianimare l'uomo ma alla fine non c'è stato nulla da fare