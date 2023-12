E' morto Silvio Fasullo, psichiatra di fama nazionale e docente all'Università per 40 anni

E' morto il professore Silvio Fasullo, psichiatra di fama nazionale: aveva 81 anni. Il decesso è avvenuto venerdì 22 dicembre. Fasullo - pioniere della Pschiatria della consultazione, con importanti contributi in particolare nel campo della riformulazione della psicopatologia - si era laureato in Medicina nel 1966. Per quarant'anni è stato docente di Psichiatria all'Università di Palermo.

E' stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri: ha orientato la sua ricerca e la sua didattica in direzione psicopatologica e antropologica, verso una riflessione al confine fra tematiche esistenzialistiche e cliniche. Il figlio Sergio, primario di cardiologia all'ospedale Ingrassia lo ha ricordato come "un grande maestro di vita".