E' morto Sergio Spatola, pioniere dei tatuaggi a Palermo: "Addio gigante buono"

Sulla pelle di tantissimi palermitani c'è la sua arte. Il ricordo di una vita oltre l'inchiostro. Una frase, un nome, una lettera, un disegno capace di cristallizzare un'emozione. E' morto per un malore improvviso a 51 anni Sergio Spatola, uno dei più noti tatuatori palermitani.

Conosciuto da tutti come Sergione 'U Spatuluni, ha imparato a fare tattoo da autodidatta, conquistando quelli che sceglievano la sua mano per avere quel qualcosa in più. Nella scena da oltre un trentennio, è stato così uno dei pionieri del tatuaggio in città. Suoi i "primi" tatuaggi sulla pelle alla generazione dei ragazzi anni '90 che, grazie alla sua "iniziazione", hanno poi continuato ad amarli e a farli.

Sono in tanti ora a ricordare quel gigante buono che non sarà dimenticato. "E’ venuto a mancare un amico - ricorda Mario Nistico - hai accolto tutti dentro al tuo cuore. In quella stanza dove ci si incontrava si era felici. Bastava un po' di vino, la sigaretta, le canzoni e tu che rubavi la scena con i tuoi aneddoti. Te ne sei andato come hai vissuto, lasci un enorme vuoto. Non sarà facile dimenticarti".