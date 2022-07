Lutto al Rotary Palermo: è morto l'avvocato Pivetti, presidente del club più antico della città

Neppure due settimane, lo scorso 30 giugno, il passaggio del collare a cui però non ha potuto partecipare. Un evento eccezionale, avvenuto per la prima volta con il vice a fare le veci del presidente. Oggi la triste notizia. E' morto a 65 anni dopo una breve malattia Sergio Pivetti, noto avvocato palermitano e past president del Rotary Club Palermo, club decano del distretto e uno dei più antichi d'Italia.

Laureato in Giurisprudenza nell'ateneo della sua città, Palermo, dopo un breve apprendistato in ambito notarile, si è poi occupato principalmente di questioni legate al diritto civile e commerciale. Da legale di fiducia di enti pubblici e privati, società finanziarie, istituti di credito, aziende sanitarie e compagnie assicurative non è stato semplicemente un avvocato, ma un vero e proprio consulente.

Difensore dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo in numerosi giudizi che avevano ad oggetto espropri per la realizzazione di alloggi popolari, Pivetti (che era anche curatore fallimentare) è stato legale di fiducia per oltre vent'anni di alcuni istituti bancari come Sicilcassa, Banco di Sicilia, Unicredit e Banca Carige. Per anni ha anche difeso anche aziende a partecipazione comunale come l'Amia o l'Amap nel processo di privatizzazione.

Da più di due decenni, inoltre, era entrato a far parte della famiglia Rotary di cui è stato presidente nell'anno rotariano 2021. "Sergio - ricorda Bruno Caladrino, attuale presidente del Rotary Club Palermo che gli è succeduto - ha sempre vissuto il Rotary con autentico spirito di servizio, evitando ogni tipo di protagonismo e ispirando piuttosto la propria condotta alla sua naturale dirittura morale di uomo e di valente professionista".

Prima della sua nomina a presidente, Pivetti è stato anche consigliere, vicepresidente e più volte delegato giovani. "Il suo rapporto con le nuove leve del Rotaract - prosegue Calandrino - è stato sempre molto profondo e la sua azione ha lasciato il segno. La riprova di quanto dico l’ho colta proprio nell’intenso rapporto che è riuscito a instaurare con i ragazzi. Era fermamente convinto che i giovani fossero la parte più bella del nostro mondo rotariano perché ancora puri, non contaminati da sovrastrutture che tante volte, purtroppo, noi adulti abbiamo. Un tratto distintivo di Sergio è sempre stato la sua naturale attitudine a smorzare i conflitti, il suo buonsenso, la sua signorilità e l'eleganza. Non l'ho mai sentito parlare male di qualcuno, né ho sentito qualcuno parlare male di lui. Questo perché Sergio è sempre stato un uomo diretto, privo di qualsiasi retropensiero. Ci mancherà".