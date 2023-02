Sant'Elia, uomo trovato morto vicino alla scogliera

Tragedia a Sant’Elia. Un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto questa mattina in una goletta della frazione di Santa Flavia. A segnalare l’accaduto alcuni passanti che hanno notato la presenza di un cadavere vicino alla scogliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagheria, il personale della Sezione investigazioni scientifiche e il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l’uomo, che non aveva documenti addosso, sia stato vittima di una caduta accidentale. L’area è stata transennata per consentire ai militari di effettuare le indagini e accertare le cause del decesso. Al momento non risulterebbero denunce di scomparsa o di allontanamento, ma l’anziano potrebbe essere uscito questa mattina da casa per una passeggiata e potrebbe essere scivolato mentre su camminava vicino alla scogliera.

(Articolo in aggiornamento)