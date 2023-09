Palazzo delle Aquile perde uno dei suoi simboli: è morto Totò Consagra, lo storico commesso di sala

E' morto Salvatore Consagra, storico commesso di sala a Palazzo delle Aquile. Un'importante parte di storia di Palazzo dell Aquile che ha visto cambiare sindaci, assessori e consiglieri in 35 anni di lavoro. Ad annunciare la sua morte è stato l'ex primo cittadino, Leoluca Orlando. "Totò se n'è andato - ha detto -. Una grande tristezza, tanti ricordi e tanta ammirazione, un abbraccio affettuoso alla moglie e ai familiari insieme e a quanti hanno apprezzato un cittadino e lavoratore di grande professionalità e impegno".

Consagra è entrato a Palazzo delle Aquile il 12 marzo del 1988. A nominarlo fu proprio Leoluca Orlando, alla sua prima stagione da sindaco nelle file del pentapartito. Nella sua lunga carriera ha conosciuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando viveva a Palermo e lavorava al servizio della città come consigliere comunale. "Gli mettevo il cappotto quando andava via" ricordava proprio Consagra in un'intervista dello scorso anno a PalermoToday.

E poi Elda Pucci, Domenico Lo Vasco, Aldo Rizzo e i vari commissari che si sono alternati alla guida della città. Le primavere di Orlando e i dieci anni di Diego Cammarata, fino all'insediamento alla carica di primo cittadino dell'ex rettore Roberto Lagalla alle ultime elezioni. Una vita intera a fare le ore piccole accanto a chi amministrava la città, a mettere fasce tricolore e a far nottate: "Le notti più lunghe della mia vita? Quelle del bilancio", diceva.

Per 22 anni è stato al fianco di Leoluca Orlando, che questa mattina ha voluto rendergli omaggio dedicandogli un pensiero. E la stima era reciproca. Consagra, durante l'intervista, ricordava come "non si andava mai a mangiare a casa, perché lui (Orlando) andava via sempre per ultimo. Ha guidato Palermo con professionalità, decoro e rispetto per la città. La cosa più bella che ricordo? I Festini a seguire il carro. Che emozione mettere la fascia al sindaco".

Entrato quando al Palazzo comunale c'erano ancora socialisti, repubblicani e proletari, strinse un rapporto prima professionale, poi d'amicizia anche con Alessandra Siragusa e Letizia Battaglia. "Una fotoreporter d'altri tempi, mi ha voluto bene" raccontava. In pensione da qualche settimana, non avrebbe mai voluto smettere di lavorare. "Mi piacerebbe lavorare a Villa Niscemi per accontentare mia moglie che ha fatto a meno di me per tanto tempo, magari facendo i turni solo la mattina. Oppure candidarmi al Consiglio comunale di Bagheria, ormai ho fatto esperienza...".