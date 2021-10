Lutto per il senatore Davide Faraone, è morto il padre Saro: "Punto di riferimento inarrivabile"

E' morto il padre del senatore palermitano Davide Faraone, Rosario. Conosciuto da tutti come Saro, era malato da tempo. Ad annunciarlo è lo stesso esponente di Italia Viva sui social: "Alla fine il giorno in cui avrei dovuto cercare nel suo armadio il vestito scuro, la camicia bianca e la cravatta rossa è arrivato. Ci ha lasciati soffrendo ma senza un lamento".

Faraone pubblica una foto che lo ritrae con il padre e la figlia e correda l'immagine da un commossso post. "Ci ha insegnato - si legge - come si affronta una malattia e come si muore. L’ultimo insegnamento della sua vita straordinaria, vissuta accanto alla donna che ha conosciuto che erano bambini ed ha sempre amato, ai suoi fratelli, i figli ed i nipoti. È vissuto accanto a tutti voi che lo avete conosciuto e che potrete esprimere un giudizio sulla persona che è stata. Io sono suo figlio, troppo di parte. Posso soltanto dirvi che non riuscirò mai ad essere come lui. Papà sarà sempre il punto di riferimento inarrivabile, l’esempio da seguire. Sono riuscito a dirglielo soltanto qualche giorno prima che se ne andasse. Rosario Faraone detto Saro, come Sara, mia figlia, la nipote che ha amato molto più di se stesso e che è riuscito a vedere qualche giorno prima di lasciarci, 'è il giorno più bello della mia vita' mi ha detto. Adesso indossa il vestito scuro, la camicia bianca e la cravatta rossa, è sereno".

Cordoglio viene espresso dal presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, in una nota: "Le più sentite condoglianze al senatore Davide Faraone, da parte mia e dell’Assemblea regionale siciliana, per la scomparsa del padre. Sono profondamente addolorato e sono vicino a Davide e alla sua famiglia”.