Dai processi contro la mafia alla Rete di Orlando: è morto l'avvocato Roberto D'Ippolito

L'avvocato Roberto D'Ippolito, impegnato in numerosi processi contro la mafia e la criminalità organizzata, è morto a Firenze all'età di 67 anni. I funerali si terranno domani - mercoledì 13 marzo - alle 15, a San Domenico di Fiesole. Nello stesso giorno la salma sarà esposta nella chiesa dalle ore 11 alle 15.

D'Ippolito era stato avvocato di parte civile nel processo per la strage dei Georgofili, parte civile nel processo per l'omicidio di Lea Garofalo, vittima della 'ndrangheta e del processo sulle stragi naziste di Vallucciolle, ad Arezzo ed ha assistito la Fondazione Antonino Caponnetto nei processi di mafia. Negli ultimi anni ha curato l'aspetto della responsabilità giuridica degli operatori sanitari, alla luce della nuova legge sulla Responsabilità professionale, sulla quale ha organizzato numerosi convegni. Dal 2017 era membro del consiglio direttivo dell'associazione Santa Maria Annunziata Onlus. Da sempre appassionato di politica, nel 2020 aveva fondato l'associazione Politica, Ora! per promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento culturale in ambito politico ed economico. Tra le prime proposte dell'assocoazione quelle relative al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e supportare le istituzioni che hanno l'obbligo morale di restituirli alla collettività.

Nato a Volterra nel 1957 da una famiglia di origine calabrese, Roberto D'Ippolito ha quasi sempre vissuto a Firenze. Qui si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti, discutendo una tesi sulla depenalizzazione in procedura penale, poi pubblicata avendo vinto il Premio Pontremoli. Sempre a Firenze è diventato avvocato, svolgrndo la professione prevalentemente nel settore penale.

Formatosi nel mondo scout, Roberto D'Ippolito ha coltivato la passione politica ed entrò così nel movimento giovanile della Dc, di cui è stato delegato provinciale di Firenze a fine anni '70. Aderisce poi all'associazione cattolico-democratica Rosa Bianca, ispirata ai giovani universitari tedeschi che si opposero coraggiosamente al nazismo. Numerose sono state negli anni le iniziative intraprese dalla Rosa Bianca (Europa, ambiente, disarmo, migranti), alcune in collaborazione con il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Dal 1980, per dieci anni, è stato consigliere comunale di Scandicci nelle file della Dc e poi coordinatore regionale del Movimento de La Rete, nata dopo l'esperienza della Primavera di Palermo di Leoluca Orlando.

Dal 2011 al 2018 D'Ippolito ha insegnato alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Firenze ed è stato cultore della materia in Procedura Penale alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze. E' stato consulente della XIII Commissione Permanente del Senato corso della XIV legislatura e consulente giuridico, dal 1983 al 1985, del Consiglio Regionale della Toscana.

