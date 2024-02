E' morto lo storico Richard Gambino, raccontò il linciaggio degli italoamericani: aveva sangue palermitano

Lo storico statunitense Richard Gambino, direttore del primo programma accademico di studi italoamericani negli Stati Uniti e influente critico nei confronti di coloro che considerano gli italoamericani come mafiosi e li deridono con stereotipi nella cultura popolare, è morto nella sua casa di Southampton, nello stato di New York, all'età di 84 anni in seguito a un linfoma. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Erica-Lynn Huberty al "New York Times".

Nel suo libro "Vendetta. La vera storia del più spietato linciaggio in America" (pubblicato negli Usa nel 1977 e tradotto in italiano da Sperling e Kupfer nel 1978) Richard Gambino ha raccontato l'uccisione di 11 italoamericani - due furono fucilati, nove impiccati - da parte di una folla scatenata a New Orleans nel 1891, dopo che una giuria non aveva condannato un gruppo di italoamericani per l'uccisione di David Hennessy, capo della polizia della città. "Non c'era alcuna prova che quegli uomini o altri italoamericani fossero responsabili dell'omicidio di Hennessy", affermava Gambino, parlando di quella vicenda come "il più grande linciaggio della storia americana". "Vendetta" è stato adattato in un film della Hbo nel 1999 con Christopher Walken nel ruolo di James Houston, il capo del linciaggio, e Clancy Brown nel ruolo di Hennessy.

Gambino era professore di filosofia dell'educazione al Queens College di New York nel 1972 quando pubblicò un lungo saggio sugli italoamericani sul "New York Times Magazine", un mese dopo l'uscita del film "Il Padrino" di Francis Ford Coppola. Scrisse che la "mentalità americana, nata dall'ignoranza e nutrita dalla cattiveria", insisteva sugli stereotipi degli italoamericani come "buffoni in canottiera che girano gli spaghetti e urlano l'opera, o indossano abiti sinistri, camicie e cravatte sgargianti".

Il mito della mafia - che suggeriva che una percentuale significativa di italoamericani fosse coinvolta nel crimine organizzato o ne traesse vantaggio - occupò Richard Gambino nei decenni successivi alla sua nomina a capo del neonato programma di studi italoamericani del Queens College nel 1973. È stato anche uno dei numerosi argomenti trattati nel suo apprezzato libro "Blood of My Blood" (1974), un'esplorazione sociologica e psicologica della prima, seconda e terza generazione di italo-americani. "L'immagine della mafia negli italoamericani è più antica di quanto comunemente si pensi - scriveva Gambino - È stata una croce posta sulle spalle di ogni italoamericano per più di un secolo intero". Nel 1974 Richard Gambino fondò la rivista "Italian Americana", dove ha continuato a scrivere per tutta la sua carriera accademica.

Richard Ignatius Gambino era nato il 5 maggio 1939 a New York, mel quartiere di Brooklyn. Suo padre, Dominick, immigrato da Palermo, era un controllore di contatori della Edison; sua madre, Catherine Tranchina, italoamericana di prima generazione, lavorò in una fabbrica e poi come contabile. Mentre frequentava il Queens College tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, guardò "Gli Intoccabili", la serie televisiva con Robert Stack nel ruolo di Eliot Ness, l'agente del proibizionismo che combatteva il crimine organizzato a Chicago negli anni Trenta.

Notò che molti dei nomi dei criminali erano italiani. "Ricordo di aver dovuto stringere i denti per la rabbia e l'umiliazione quando ho sentito alcuni studenti riferirsi casualmente al programma televisivo" usando un insulto agli italiani. Avrebbe voluto combatterli, ma, sentendosi isolato in un campus con pochi italoamericani, non lo fece. Si è laureato al Queens College nel 1961 con una laurea in filosofia. Ha poi conseguito altre due lauree in filosofia e storia, all'Università dell'Illinois e alla New York University. Nel 1965 venne assunto dalla New York Society for Ethical Culture di Manhattan come insegnante di educazione degli adulti. Due anni dopo si trasferì al Queens College