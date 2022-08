Morto Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell'Ars

E' morto a Palermo il presidente della commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, Riccardo Savona, deputato di Forza Italia. Savona, 70enne, era malato da tempo. L'esponente di Forza Italia era alla sua quinta legislatura all'Assemblea regionale siciliana.

"Oggi la politica siciliana perde uno dei suoi punti di riferimento. Un politico infaticabile e sempre disponibile all’ascolto. E' per tale ragione che la scomparsa dell’onorevole Riccardo Savona ci lascia sgomenti e frastornati. Fino all’ultimo è stato fedele al suo ruolo di deputato e presidente della commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana. Ci stringiamo al dolore della moglie e dei figli. Buon viaggio Riccardo, che la terra ti sia lieve”. Così in una nota il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars di cui Savona faceva parte.

A maggio scorso era stato rinviato a giudizio, assieme anche alla figlia Simona e alla moglie Maria Cristina Bertazzo, per una presunta truffa che, secondo la Procura, avrebbe organizzato attraverso dei corsi di formazione ritenuti "fantasma" e, con la sua famiglia, avrebbe messo le mani su 900 mila euro. L'inchiesta risale a qualche anno fa e, durante l'udienza preliminare, tutto era stato azzerato perché, come aveva eccepito la difesa del deputato, mancavano degli atti.

Anche il presidente della Regione dimissionario, Nello Musumeci, esprime a nome personale e del governo siciliano il cordoglio per la morte di Riccardo Savona. "Con lui - afferma Musumeci - scompare un autorevole esponente della politica siciliana, un deputato che Palermo, la sua città, ha voluto per più legislature eleggere a Palazzo dei Normanni, per il solido radicamento che aveva col territorio".

"Con Riccardo Savona se ne va un pezzo di storia della politica siciliana, un uomo che ha condiviso con me tante battaglie per l'Isola. Da molti anni punto di riferimento della Commissione Bilancio che guidava con grande responsabilità". Così in una nota il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

"Ho appreso con grande tristezza della scomparsa dell’onorevole Riccardo Savona. Da parte mia il profondo ringraziamento per l’impegno e la dedizione nel corso dei suoi mandati politici all’Assemblea Regionale Siciliana e, prima ancora, al Consiglio comunale di Palermo. Ai suoi familiari esprimo forte vicinanza e sincero cordoglio", ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.