Trovato un cadavere nel mare dell'Addaura. I militari della guardia costiera sono intervenuti questa mattina nei pressi del lido Acapulco dopo il rinvenimento del corpo di una persona, apparentemente un giovane, che galleggiava vicino alla costa. Per le operazioni di recupero è stato chiesto l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco che si immergeranno per portare la salma sulla terraferma dove ad attenderlo ci sarà il medico legale. Indagini in corso per identificare la vittima. (Articolo in aggiornamento)