Medico e galantuomo, è morto Vincenzo Giambanco: fu il padre della Ginecologia a Palermo

È stato il padre della Ginecologia in Sicilia, medico e galantuomo. È morto a 83 anni il professore Vincenzo Giambanco, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia prima dell’ospedale Ingrassia, poi del Civico per quasi 10 anni. Maestro di una generazione di medici, presidente dal 1996 al 1998 della Sigo (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), Giambanco è stato un riferimento in città e non solo per le nascite, avendo assistito al parto migliaia di donne.

Fondatore della federazione di Ginecologia e Ostetricia del Mediterraneo, il professor Enzo Giambanco è stato precursore in Italia delle tecniche micro-invasive della chirurgia ginecologica. Nato nel 1938, si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1962 esercitando così la professione per quasi 60 anni. Dopo una borsa di studio all’Università di Napoli, inizia come ricercatore in un laboratorio universitario a Pisa. Poi la cattedra all’ateneo di Torino e infine professore associato nell’ateneo della sua città.

Giambanco, appassionato e cultore della storia della massoneria, ha scritto inoltre oltre 250 pubblicazione scientifiche. “Ti saluteremo (i funerali saranno questa mattina ndr), come tu volevi, nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo” scrive la figlia Laura, anche lei ginecologa, primario di Ginecologia all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

A ricordarlo sono anche le sue pazienti. “Grande professore - scrive Alessandra - mi mancherà il suo sorriso sereno che smorzava ogni timore, quel sorriso che mi ha accolto a soli 20 anni e mi ha accompagnato per sempre. Mi manca già l'idea di non poter correre da lei, per placare dubbi e timori. Mi mancherà un grande signore d’altri tempi, gentile, garbato, affettuoso, premuroso, dalla professionalità altissima. Molte generazioni le ha messe al mondo con amore e gioia. Io non dimenticherò mai tutto il bene che ho ricevuto”.

Il professor Giambanco ha fatto nascere migliaia di bambini e da sempre è stato una guida non solo per tante future madri che affrontavano questo percorso, ma anche per una generazione di medici che si è formata grazie alla sua esperienza. “La prima persona che ha visto nascere mia sorella e poi me è stata lui - ricorda Maria -. Una persona con la "P" maiuscola: un gentiluomo, un grande professionista, un grande cittadino di Palermo. Senza lui siamo ulteriormente a corto di intelligenza, gentilezza e grande cultura”.