Lutto nel mondo della medicina, muore a 84 anni il ginecologo Paolo Quartararo

Si è spento a causa di un ictus, al termine di una lunga carriera da luminare di ginecologia. Lutto nel mondo della medicina per la morte del professore Paolo Quartararo, 84 anni, ex docente dell’Università degli studi di Palermo. Il dottore, ricoverato mercoledì dopo un malore, lascia una figlia. Negli anni passati aveva già perso la moglie e il figlio Alessandro, chef e proprietario del ristorante Gadir deceduto nel 2016 per via di una malattia.

Il professore Quartararo si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1961, ottenendo la specializzazione in Ostetricia e ginecologia 4 anni dopo. Nel tempo ha lavorato per il Cervello, il Policlinico e la clinica privata Candela. Nel 1987 creò insieme ad alcuni colleghi l’associazione senza scopo di lucro “Società italiana di endoscopia e laser terapia ginecologica”. Tra i suoi contributi scientifici anche quello relativo allo studio e alla tecnica della fecondazione assistita.