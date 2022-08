E' morto il professor Giuseppe Valguarnera, il medico palermitano che studiò l'Aids

E' stato tra i primi in campo mondiale a mettere a punto un test per rilevare precocemente l'infenzione dell'Hiv e stanare immediatamente la malattia dell'Aids. E' morto a 96 anni il professore Giuseppe Valguarnera, specialista in Igiene ed ex primario di Patologia Clinica dell'Ospedale Ingrassia.

Valguarnera, palermitano classe '26, che fu anche aiuto del laboratorio di Patologia clinica dell'Ospedale Civico di Palermo, è stato un pioniere della ricerca sull'Aids a livello internazionale. Fu il primo a delineare la mappa sierologica anticorporale e quella degli antigeni virali interessati nei vari stadi dell'infezione da Hiv. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche anche nel campo dei tumori, scoprì che la caffeina poteva essere un sensibilizzante se messa in combinazione con agenti radioattivi e citostatici nella terapia dei tumori sperimentali e in quelli cutanei umani.

Nel 1948, da studente universitario, dimostrò per la prima volta che le mosche resistenti al ddt appartenevano al sesso femminile gettando così le basi dell'ereditarietà dei caratteri "sensibilità" e "resistenza". Con l'entomologo Mariani, sperimentò nuovi mezzi e metodi per la valutazione biologica degli insetticidi.

Laureato in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e la lode, ha esercitato la professione per oltre 70 anni. Docente di Batteriologia, Virologia e Immunologia della scuola infermieri professionali dell'Ospedale Civico, ciò per cui però non verrà dimenticato è l'importante ricerca portata avanti nel campo dell'Aids. Insieme al suo team di collaboratori, mise a punto un metodo immunoenzimatico (un test capace di rilevare l'eventuale presenza di anticorpi o di antigeni in un campione) per rivelare la presenza di anticorpi di classe IgM nell'infezione da Hiv come segno sierologico precoce (è stato quindi il primo a completare la mappa sierologica IgM-IgG nell'infezione da Hiv). Per tale motivo ha ottenuto il brevetto su richiesta della Immune Pharmacology Reasearch.

Un professore della vecchia scuola che studiò a menadito un'infezione (quella da Hiv) ancora oggi a tratti sconosciuta. Fu il primo, anche questa volta, a individuare il decremento di alcuni linfociti nella progressione della malattia. Una scoperta importante perché ha permesso di creare una scala che, partendo da valori normali, consente ancora oggi di conoscere gli stadi più gravi dell'Aids. Consigliere per 6 anni dell'Unuci di Palermo dove ha tenuto diverse conferenze su temi militari, aveva moltissimi interessi oltre la medicina. Fu infatti persino costruttore e pilota di aeromodelli radiocomandati.