Università: è morto Giuseppe Carlo Marino, professore emerito di Storia contemporanea

E' morto nelle scorse ore Giuseppe Carlo Marino, storico e professore emerito di Storia contemporanea nell'Università di Palermo. Aveva 84 anni. Nato nel capoluogo siciliano, si trasferì poi a Firenze, dove nel 1962 conseguì la laurea in Scienze politiche discutendo la tesi Sinistra siciliana dopo il Risorgimento, che gli fruttò una menzione dell'Istituto Cesare Alfieri.

Autore di numerosi libri, Marino aveva collaborato con la Rai per alcuni programmi inerenti alle sue tematiche di ricerca. Storico di scuola marxista (è stato iscritto negli anni '70 al PCI), tra le sue pubblicazioni più note, spicca la Storia della mafia, che si sviluppa dal primo omicidio di mafia, o che, almeno, tale era considerato, cioè il misterioso assassinio del generale garibaldino Giovanni Corrao, fino ad arrivare alle vicende del processo a Giulio Andreotti.

Negli anni fiorentini Marino aveva stretto amicizia con personalità del calibro di Giorgio La Pira, Mario Luzi e Nicola Pistelli, leader della sinistra cristiana di Firenze. Nel 1970 il ritorno nella sua terra: dapprima diventò assistente di Storia del Risorgimento all'università di Palermo e pochi anni dopo professore incaricato di Storia moderna. Nel 2001 divenne professore ordinario di Storia contemporanea. Era anche presidente onorario dell'Anpi di Palermo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte del professore. "Lo ringrazio per avere illuminato il mio cammino universitario con la sua intelligenza, cultura e gentilezza", scrive una ex allieva. E ancora: "Un grande storico, una mente acuta e lucida, un grande studioso che ha formato generazioni e ha fatto amare lo studio della storia - dice un'altra ex allieva -. Con le sue attente analisi ci spingeva ad essere antifascisti attivi e vigili sul pericolo di nuove derive autoritarie. Ci mancherà davvero tantissimo. Ci restano tanti ricordi di impegno e condivisione di valori",