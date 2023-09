Morto improvvisamente Eugenio Fiorentino, professore di Chirurgia generale all'Università

E' morto improvvisamente Eugenio Fiorentino, docente del Policlinico. Aveva 72 anni. Il professore si è spento nelle scorse ore. E' stato ordinario di Chrirurgia generale all'Università degli studi di Palermo. A dare il triste annuncio sono stati i figli.

Noto anche oltre Palermo, Fiorentino era considerato uno dei luminari nell’ambito della diagnostica e del trattamento delle malattie dell’esofago con particolare rilievo della malattia da reflusso gastroesofageo, al punto da racchiudere diversi anni di studio in un libro dal titolo "Il reflusso acido, conoscerlo per controllarlo".

Centinaia i messaggi di cordoglio sui social da parte di suoi ex allievi, colleghi, amici e conoscenti. "Se ne va un uomo di grande spessore umano e professionale - scrive costernato un suo ex studente -. Sono vicino al dolore della famiglia per la sua scomparsa". E ancora: "Perdiamo un grande chirurgo e una grande persona". "Grazie per la gentilezza e la professionalità che hai sempre mostrato", scrive chi lo conosceva bene.

I funerali del professore Eugenio Fiorentino saranno celebrati al Don Bosco Ranchibile, di via Libertà, sabato 16 settembre alle 9.