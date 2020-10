Muore il principe Giuseppe Lanza di Scalea, il dolore dell'ex Alba Parietti

Un altro pezzo della nobiltà siciliana che se ne va. Si è spento all'età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea. Tra le prime persone a dedicargli un messaggio di cordoglio, tramite i social, è la showgirl torinese Alba Parietti, sua compagna per 6 anni: "Sei stato l’uomo migliore del mondo, per me l’amico più grande della vita e sincero. Lo sei stato per tutti, un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso. Mi stringo agli amici palermitani in questo bruttissimo giorno".

Durante un’intervista rilasciata a “Opinion leader”, una trasmissione regionale degli anni ’90, Giuseppe Lanza di Scalea, nipote dell’ex sindaco di Palermo dal 1920 al 1924 del quale portava lo stesso nome, aveva confessato all'intervistatrice di non gradire il fatto di essere chiamato “principe”: “Il mio lavoro - raccontava da Villa Scalea - è quello di eliminare tutto quello che c’è stato imposto come regola o come principi per cercare di crearne altri”. Lascia la moglie Benedetta Fumi Cambi Gado e la figlia Giulia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.