E' morto Primo Vanadia, decano degli anestesisti palermitani

Professionalità, garbo e grande amore per la Medicina. Sono le doti che hanno contraddistinto Primo Vanadia, anestesista molto noto a Palermo e scomparso stamani all'età di 90 anni. Originario di Nicosia, in provincia di Enna, ha guidato per decenni il reparto di Anestesia dell'ospedale Civico. I pazienti che ha seguito e i tanti camici bianchi che ha formato lo ricordano adesso con affetto e riconoscenza.

Era in pensione dal 1998, a portare avanti il testimone sono i tre figli, anche loro medici. I funerali si celebreranno domani alle 11, nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, in via Filippo Parlatore.

"Uomo speciale e medico inarrivabile - scrive un collega sui social - ho avuto il privilegio di lavorare col dottore Vanadia prima in clinica e poi in quella che per anni è stata il suo fiore all'occhiello, la seconda rianimazione del Civico. Insieme al mitico Spinoso, grande capo sala, hanno creato un qualcosa di irripetibile".