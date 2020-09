Si sente male durante un tour del centro storico, turista muore in via Alloro

Turista muore durante un tour nel centro storico. Un emiliano di 78 anni è deceduto oggi in via Alloro a causa di un improvviso malore. L'uomo aveva appena terminato un giro a bordo di una motoape e si trovava all'altezza di Palazzo Abatellis quando si è accasciato al suolo. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti di polizia che hanno chiuso la strada per consentire al medico legale di eseguire l'ispezione cadaverica. L'autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

