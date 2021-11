E' morto il pittore palermitano Vincenzo Vinciguerra: "Ha rappresentato la sicilianità per quasi un secolo"

Si è spento ieri a 99 anni il maestro Vincenzo Vinciguerra artista e promotore di cultura che ha rappresentato la Sicilia e lo spirito di sicilianità per quasi un secolo. Le sue opere si trovano presso numerosi Enti Pubblici e in raccolte private, ha esposto in note gallerie d'arte a Milano, Roma, Venezia, La Spezia, S. Sebastiano (Spagna) a Cannes (Francia). Numerosi i riconoscimenti tra cui il 1° premio Internazionale "Artisti per l'Europa" vinto alla Biennale d'Arte a La Spezia o la Benemerenza Civica in occasione di Provincia in Festa per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

L'artista nasce il 18 novembre 1922 a Caccamo. Ma è a Palermo, dove ha il suo cuore e a cui lascerà la sua anima d'artista, che apre la sua Galleria d'Arte "Il Cenacolo" che per oltre mezzo secolo sarà centro di crescita culturale per Palermo. Nei suoi uomini scarni, nei paesaggi atrofici, nei cavalli sfiancati, nelle atmosfere polverose dei mercati, nello splendore del mare si riflette la sua passionalità per l'Isola, riuscendo ad innalzare il piano realistico e umano fino a renderlo simbolico e ricco di linfa vitale. Nel 2007 "Il Cenacolo" si trasforma in centro di aggregazione e punto di incontro per scrittori, pittori, poeti, scultori con libera facoltà organizzativa per raggiungere ulteriori traguardi sempre al servizio della cultura e del progresso tanto cari al maestro.

Dal 2016 per gravi motivi di salute "Il Cenacolo" chiude i battenti e il maestro Vinciguerra si ritira a malincuore dall'arte a cui ha dedicato la sua intera vita. "Il sipario è calato sulla sua vita ma la sua anima sopravvive nelle sue opere - dichiarano i familiari -. I funerali si svolgeranno domani 4 novembre alle ore 10 nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli in via F. Bentivegna, 62/b".