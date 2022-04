Morto Pippo Vittorietti, il ricordo dei prof: "Ci mancheranno i suoi libri e la sua eleganza"

Il mondo della scuola piange Pippo Vittorietti, agente editoriale, morto a 72 anni. Decine di prof palermitani lo ricordano come un personaggio d'altri tempi, sempre ben vestito, cordiale, sorridente. E basta scorrere un po' le bacheche social per capire chi era Vittorietti: sempre in giro per gli istituti palermitani per la distribuzione di libri attraverso la casa editrice di famiglia.

"Ciao Pippo. E' impossibile credere che domani non sarai più in giro per le scuole, che i tuoi dischi non suoneranno più, alcuni per fortuna..., che le tue cravatte non coloreranno più le nostre giornate. Che la terra ti sia lieve", si legge in un post pubblicato dalla pagina Facebook della Pietro Vittorietti Soc Coop, l'azienda che dagli anni Sessanta si occupa di libri scolastici e di editoria, per la quale Pippo Vittorietti lavorava.



Sono tantissimi i docenti che hanno dedicato un pensiero a Vittorietti. "Un uomo perbene, un amico vero della scuola della Costituzione, un signore dotato di profonda intelligenza, garbo, dolcezza e ironia. Ci mancherà infinitamente", è l'omaggio dell'insegnante nonché consigliera comunale Valentina Chinnici. "Caro Pippo Vittorietti , impossibile accettare, non era il momento di lasciarci. Sei stato un galantuomo, gentile ed elegante. Sempre disponibile ad offrire la tua preziosa e trainante collaborazione alle attività professionali nel mondo della scuola. La tua sottile ironia e il tuo sorriso resteranno impressi nella mia memoria e nel mio cuore. Per me un grande amico di sempre, nella mia storia familiare e personale. Mi mancherai", scrive Maria Grazia Cipolla, dell'Iis Damiani Almeyda-Crispi.