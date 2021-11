E' morto Pippo Ferrotti, fu il primo presidente del Clubino del mare di Mondello

Lutto al Clubino del mare. E' morto Pippo Ferrotti, 73 anni, tra i fondatori dello storico circolo a Mondello e suo primo presidente nel 1984. L'uomo, colpito improvvisamente da un infarto che non gli ha lasciato scampo, aveva un gemello, Pietro Ferrotti, anche lui molto noto in città.

Ad annunciare la sua morte è stata la moglie. "Cari amici di Pippo - ha scritto sul profilo Facebook del marito - oggi sono in grado soltanto di versare lacrime. Lo sto facendo soltanto perché so a quanti di voi teneva molto e lo sto facendo contrariamente ad alcune mie convinzioni riguardanti l’utilizzo di fb per cose così tremende e delicate. Lo abbiamo perso ed io sono morta con lui. La nostra vita insieme è stata meravigliosa, avevamo appena festeggiato 46 anni di matrimonio… una vita.. troppo lunga e intensa perché sia accettabile andare avanti… Era una bella persona con qualità infinite ma non sono qui a fare un elogio ma per ricordarlo a coloro che lo hanno amato".

Ferrotti ha lavorato per anni al Banco di Roma, ma la sua passione per il mare e per lo sport lo portò a lasciare il posto fisso per dedicarsi esclusivamente ai lavori della sua agenzia di modelle e hostess, la Life Italia. Insieme al fratello lanciò le Ferrottiadi, una manifestazione sportiva che appassionò i palermitani a partire dalla metà degli anni Settanta.