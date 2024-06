Borgo Vecchio dice addio a Pippo Corona: è morto il titolare della trattoria Piccolo Napoli

Borgo Vecchio piange un veterano della ristorazione. E' morto a 71 anni Pippo Corona, titolare della trattoria Piccolo Napoli di piazzetta Mulino a Vento, al civico 4. Un'insegna che è da sempre un'istituzione del quartiere, perché aperta nel 1951 e tramandata di padre in figlio nel segno di piatti della tradizione e della cucina siciliana.

Ad annunciare la scomparsa sono stati i figli, Davide e Ylenia, accanto al padre nell'avventura imprenditoriale. "La famiglia Corona informa tutti gli amici di papà che vorranno partecipare ai funerali o assistere alla camera ardente che siamo a casa alla trattoria Piccolo Napoli - hanno scritto sui social -. Papà aveva un cuore così grande che vi amava tutti come se foste la sua famiglia. Buon viaggio papà, bacia la mamma anche per noi".

Oggi è il giorno del ricordo per la dipartita dell'imprenditore che negli anni ha dato lustro a Borgo Vecchio. "Eri un commerciante di antichi tempi - è il ricordo di Massimo Rizzuto - un amico che accoglieva tutti nel suo habitat lavorativo al Borgo Vecchio, come a casa. Quarant'anni di amicizia, di rispetto che non posso dimenticare. Riposa in pace, amico mio". I funerali saranno celebrati oggi alle 11 alla chiesa Santa Lucia di piazzetta della Pace al Borgo Vecchio.