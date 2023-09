Si sarebbe sentito male mentre si trovava in auto e si sarebbe fermato prima di accasciarsi sul marciapiede senza più rialzarsi. Aveva 34 anni Pietro Storniolo, morto ieri pomeriggio in corso Umberto a Ficarazzi. A stroncarlo un malore improvviso che ha reso vano l’intervento del sanitari del 118.

La prima persona a soccorrere l'uomo, intuendo la gravità della situazione, è stata una donna che ha assistito alla scena e ha richiesto telefonicamente l'invio urgente di un'ambulanza. Nonostante il massaggio cardiaco e le manovre tentate per rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Storniolo, di professione muratore, è deceduto proprio mentre tornava a casa dal lavoro. Era sposato, padre di tre figli e insieme alla moglie erano in attesa del quarto arrivo. Sgomento nella comunità villabatese dove l’uomo abitava con il resto della famiglia.