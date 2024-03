Le Madonie perdono un pilastro: è morto il professore Pietro Mazzola

Castelbuono in lutto per la morte del professor Pietro Mazzola, uno dei più illustri figli del comune della provincia palermitana. In una nota il sindaco Mario Cicero ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale. "Tutti abbiamo conosciuto e apprezzato il professore Mazzola - scrive - per il suo impegno nel recuperare, conservare e valorizzare l'immenso patrimonio esposto e conservato nel museo naturalistico Francesco Mnà Palumbo". Mazzola aveva 79 anni. Dopo essersi laureato in Scienze biologiche nel 1970, è stato ordinario di Botanica sistematica nel dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università degli Studi di Palermo.

Oltre a insegnare nell'ateneo palermitano, Mazzola ha dedicato la sua vita allo studio, alla ricerca sulla flora, sulla fauna e sulla biodiversità delle Madonie. "È stato lui - dice il sindaco - a catalogare tutto il patrimonio che oggi ammiriamo al Polo Museale San Francesco, partendo dai giorni in cui questi reperti si trovavano all'interno del Castello dei Ventimiglia, poi nell’ex Banca di Corte in piazza Margherita e successivamente presso l'ex convento Santa Venera Badia e infine con la sistemazione definitiva nei locali di San Francesco. Un altro importante contributo del professore Mazzola è stata la redazione dell’iconografia della storia naturale delle Madonie, basata sui reperti lasciati da Francesco Minà Palumbo e pubblicata nel 2011. Durante il suo incarico di direttore del Museo Naturalistico, dal 2003 al 2012, e successivamente dal 2013 al 2017, come presidente del Comitato Scientico e come componente del consiglio di amministrazione, ha lavorato instancabilmente per preservare, promuovere e divulgare la conoscenza di questo importante patrimonio".

Il sindaco conclude: "Desidero ricordare il professore Mazzola come un esempio per tutti coloro che amano Castelbuono e vogliono contribuire alla crescita culturale e sociale della comunità. Le più sentite condoglianze vanno alla famiglia Mazzola-Liberto da parte dell’amministrazione comunale e della comunità per la perdita di un un Uomo altruista e discreto e uno studioso meticoloso ed eclettico".