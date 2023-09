Morto a 66 anni Pietro Domina, professore e fondatore della palestra Sirius di Bonagia

Lutto nel mondo dello sport e della scuola. E' morto a 66 anni, dopo una breve malattia, il professor Pietro Domina, docente di educazione fisica e fondatore della palestra Sirius di Bonagia, tra le più antiche palestre della città con oltre 40 anni di attività. Da sempre vicino ai giovani grazie alla professione che aveva scelto, Domina ha insegnato in diverse scuole della città: dall'industriale Alessandro Volta al liceo psicopedagogico Regina Margherita fino all'alberghiero Pietro Piazza. E sono proprio i suoi ex studenti, che l'hanno apprezzato negli anni, a ricordarlo in queste ore.

Oltre alla carriera nel mondo della scuola, Domina è stato anche uno dei volti più noti del mondo del fitness a Palermo. Nel 1983, infatti, ha aperto la palestra Sirius, una delle più importanti realtà cittadine del settore. Il Comune, proprio quest'anno, l'aveva premiata con una targa per i 40 anni di attività.

Storico preparatore atletico allo Stadio delle Palme e scopritore di talenti sportivi, negli anni '70 Domina è stato anche un campione di atletica leggera, gareggiando come velocista. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Maria Santissima di Pompei domani, 14 settembre, alle ore 11.30.