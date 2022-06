Innamorato di Ustica e compositore per Mina e Bertè, l'isola piange la morte di "Peter" Felisatti

Chissà se quando compose per Andrea Bocelli "Il mare calmo della sera", insieme a Zucchero e a Gloria Nuti, la sua fonte d'ispirazione fosse Ustica. Fatto sta che l'isola al largo di Palermo è stato uno degli amori della vita di Gianpietro Felisatti, detto "Peter", morto ieri a Vigevano (Pavia) per un arresto cardiaco all'età di 72 anni. Cantautore e cantante del complesso beat Funamboli, tra gli anni Sessanta e Settanta, Felisatti ha lasciato il segno nella storia del pop italiano, contribuendo a mettere in musica altri capolavori come "Sei bellissima" di Loredana Bertè o "Ancora, ancora, ancora" di Mina.

A dare notizia del decesso è stata la sorella, Fiorella Felisatti, speaker di Radio Italia. "Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un Grande Artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro", ha scritto su Facebook, postando una foto di "Peter" con lo sfondo del porto di Ustica.

Ed è tanta la commozione in quell'angolo di paradiso che si staglia sul Mar Tirreno. "Era assiduo frequentatore ed innamorato e stregato di Ustica. Non esageriamo se consideriamo Peter un 'pezzo di storia' della nostra isola. Questa estate ci mancherà! Alla figlia Desirè, alla compagna Daniela, alle sorelle e a quanti, tanti, gli volevano bene l’espressione più sentita del nostro sincero cordoglio", si legge sul sito Ustica Sape.