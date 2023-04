E' morto Peppino Tedesco, storico custode dei campi del Malvagno

E' morto ieri Giuseppe Tedesco (da tutti conosciuto come Peppino), storico guardiano dei campi del Malvagno, uno dei templi del calcio minore della città, all'interno del parco della Favorita. Aveva 74 anni ed era il papà di Giovanni e Giacomo Tedesco, entrambi ex centrocampisti del Palermo con un lungo passato in Serie A. Una vita legata al calcio. Anche l'altro figlio, il maggiore, Salvatore, aveva giocato ad alti livelli.

Un passato da impiegato dell'Amia, Peppino Tedesco per oltre trent'anni è stato custode del Malvagno. Due campi in terra battuta, calpestati da intere generazioni di palermitani e calcati da tante grandi promesse come appunto i fratelli Tedesco. Il padre, conosciuto da tutti come 'u zu Totino', oltre a gestire i campi del Malvagno era conosciuto da molti tifosi palermitani perché segnava le linee col gesso e la carriola allo stadio della Favorita.