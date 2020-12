E' morto Peppe Wjan: "Gli angeli si godranno la tua simpatia"

Sorridente. Allegro. Solare. Lo ricordano così i suoi tanti amici. Peppe Wjan, noto dj nel panorama locale, non c'è più. A Palermo lo conoscevano in tanti. In passato impiegato al Cerisdi e con dei ruoli nei quadri della Regione, aveva 51 anni. Nel tempo libero si metteva alla consolle e faceva divertire il popolo della notte con le note dance degli anni Settanta e Ottanta. Nei giorni scorsi era stato vittima di un incidente stradale. Le sue condizioni inaspettatamente sono peggiorate. Oggi è arrivata la notizia della morte.

"Peppe Wjan grande amico mio - scrive chi lo conosceva bene -. Una sola persona al mondo con cui tu non sia stato meraviglioso non c'è. Sei stato una gioia per gli occhi e per il cuore. Gli angeli si godranno la tua amicizia e la tua simpatia come ce la siamo goduta noi. Addio e grazie". Per tutti era "Peppone". Un omone sempre allegro e sorridente. Anche se un'amica scrive: "No, stavolta non ci sono sorrisi. Peppe Wjan hai fatto di tutto per essere indimenticabile e fino alla fine ci sei riuscito".