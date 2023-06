Morto l'imprenditore Paul Tagliavia, una vita tra il nuoto e l'agenzia di viaggi di famiglia

Imprenditore nel settore del turismo con la storica agenzia di viaggi di famiglia, amante del nuoto, che ha praticato fino a quando gli è stato possibile. E' morto, a 66 anni, dopo una malattia, Paul Tagliavia. Lo piangono innanzitutto i suoi familiari, ma anche diverse società sportive esprimono cordoglio per la sua perdita.

Lunghissimo l'omaggio tributatogli dalla polisportiva Nadir che esprime vicinanza alla moglie, nonché associata, Barbara Misarandino. "Caro Paolo, fino a qualche giorno fa abbiamo ‘programmato’ insieme le vacanze estive, non grandi viaggi ma brevi week end in riva al mare. Forse sognavamo un tuo miglioramento o forse facevamo finta di non capire… Da qualche anno, grazie alla nostra passione comune per il nuoto, abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Tu un po’ schivo, non volevi stare nelle chat ma, ad alcuni di noi, hai dato la tua preziosa amicizia. Paolo o Paolino per i coetanei, ‘zio Paul’ per i più giovani, ma per tutti un caro amico". E ancora: "Paolo, caro amico, ci mancherai tanto ma non potremo mai dimenticarti e sai già che tanti di noi si prenderanno cura della tua e nostra amata Barbara".

Sui social anche il ricordo della Waterpolo Palermo: "Oggi è un giorno triste, se n’è andato dopo lunga sofferenza Paul Tagliavia, nostro ex atleta che per tantissimi anni ha contribuito ai tanti successi de nostro sodalizio. Un grande abbraccio a Marina, May e Barbara e a tutti i cari". I funerali di Paul Tagliavia saranno celebrati domani 30 giugno nella chiesa di Sant'Espedito, in via Nicolò Garzilli 28 alle 10.