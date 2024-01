Sembrava un partita di calcetto come tante altre e invece si è conclusa nel peggiore dei modi. Un uomo di 52 anni, G. D. M., è morto questa mattina all’interno di una struttura sportiva di via Emily Balch dove sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, l’uomo, che giocava di frequente con gli amici, si trovava in mezzo al campo quando si sarebbe accasciato a causa di un malore. I compagni di gioco hanno subito lanciato l’allarme e chiesto l’intervento di un’ambulanza.

Al loro arrivo i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma il suo cuore non ha ripreso a battere. Si attende l’arrivo del medico legale affinché esegua l’ispezione cadaverica per chiarire cosa abbia causato il decesso, verosimilmente legato a cause naturali.