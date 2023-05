Palermo perde un riferimento per i fedeli e per i migranti, è morto padre Sergio Natoli

La città perde un riferimento non solo per i fedeli ma anche per i migranti. E' morto all'età di 74 anni padre Sergio Natoli da tempo affetto da un tumore. Nonostante le condizioni di salute, Natoli, sacerdote dei missionari Oblati di Maria Immacolata e rettore della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, a piazza Marina, aveva continuato ad occuparsi dell'incarico di consigliere ecclesiastico dell'Ufficio diocesano Migrantes.

Nato a Patti nel 1949, Natoli era stato ordinato presbitero il 22 aprile 1978. Proprio per il suo lungo impegno a Ballarò a fianco delle comunità straniere residenti a Palermo, Natoli era entrato a far parte dell'Ufficio Migrantes della Diocesi.

"L’intera comunità ecclesiale di Palermo - si legge sul sito dell'Arcidiocesi - ricorda con gratitudine padre Sergio Natoli che nel corso dell’ultima messa dei popoli, per la solennità dell’Epifania del Signore, aveva sottolineato come il confronto con chi è apparentemente lontano da noi è sempre un arricchimento". A questo proposito vengono citate le parole dello stesso Natoli: "Il nostro ritrovarci in Cattedrale per celebrare l’Epifania vuole essere una preghiera che si innalza a Dio con la voce di tutti i popoli presenti nella nostra città, perché quanti sono costretti a fuggire dalla loro patria, dai Paesi asiatici, africani e dell’America latina a causa di piccole e grandi guerre, a causa delle discriminazioni economiche e degli effetti devastanti del clima, possano avere una casa, un lavoro e la possibilità di vivere un’esistenza dignitosa e pacifica. Interessarci dei migranti è interessarci di noi stessi perché viviamo tutti sulla medesima terra, siamo parte della medesima famiglia umana".

L'arcivescovo Corrado Lorefice, a Roma per i lavori dell’Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana, ha inviato un messaggio a padre Adriano Titone della comunità dei missionari Oblati di Maria Immacolata: "Sono unito a voi. Porto ancora nel cuore l’unzione dell’incontro del 18 maggio con padre Sergio e il balsamo della benedizione che mi ha dato. La Chiesa di Palermo è ricca della sua testimonianza e della sua gioia e passione missionaria. Stamattina ho celebrato l’Eucaristia per lui. Ho ringraziato il Signore per il dono che è per la chiesa e per l'Omi".

Natoli sarà vegliato, sino alla sera di giovedì 25 maggio, presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli. I funerali avranno luogo venerdì 26 maggio presso la Parrocchia di San Nicolò da Tolentino con la Comunità Oblata di Maria Immacolata, in via Maqueda.