Muore dopo un malore improvviso, Sclafani Bagni piange padre Imrich Maria

Se n'è andato all'improvviso a causa di un malore. E' morto all'età di 59 anni padre Imrich Neslusan, conosciuto dai fedeli e dai tanti che lo hanno apprezzato come Imrich Maria, parroco di Sclafani Bagni. A darne notizia è la diocesi di Cefalù, guidata dall'arcivescovo Giuseppe Marciante, nella quale il sacerdote di origine slovacca era stato accolto.

Numerosi i post sui social che ricordano frate Imrich Maria. "Con te ne se va parte della mia vita... So che adesso non vorresti vederci piangere ma il dolore è troppo. Il Signore ti benedica in eterno", è l'omaggio di Giuseppe Di Matteo. "E' stato grande ieri averti insieme con tutti i nonnini dacci tanta benedizione, frate Imrich", si legge in un messaggio della pagina di Villa Maria Ss. del Soccorso oasi per anziani di Caltavuturo, in cui il parroco era stato poche ore prima del decesso.